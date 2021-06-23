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Экс-глава Роскомнадзора не смог справиться с огромными убытками в "Газпром-медиа"

В холдинге проблемы связывают с санкциями против России и пандемией.

Фото: Global Look Press

Убытки крупнейшей российской медиакомпании «Газпром-медиа» (включает в себя НТВ, ТНТ, каналы субхолдинга «Матч!», радио «Эхо Москвы», сайт RuTube и другие активы) второй год подряд превышают 4 млрд рублей. Об этом говорится в бухгалтерской отчетности компании, на которую обратил внимание Sobesednik.ru.

Общий убыток холдинга по итогам 2020 года составил 4,055 млрд рублей (в 2019-м было 4,8 млрд). При этом в «Газпром-медиа» упала выручка - если в 2019-м она составляла 312 млн рублей, то в год начала пандемии сократилась до 291 млн.

В компании такие результаты связывают в том числе с обострением геополитической обстановки и усилением экономических санкций в отношении России. В то же время в «Газпром-медиа» говорят о постепенной остановке экономического спада в РФ.

Там напомнили, что в 2020 году максимальная стоимость евро достигала 93,8 рублей, а ключевая ставка ЦБ снизилась с 6,25% до 4,25%. Транспортное сообщение между странами же было остановлено в связи с пандемией Covid-19.

— Эти и другие события могут оказать значительное влияние на деятельность и финансовое положение общества в будущем, - говорится в бухгалтерской отчетности. 

В марте 2020 году гендиректором «Газпром-медиа» был назначен экс-глава Роскомнадзора Александр Жаров. В компании говорили, что новый руководитель «готов применить все свои знания и опыт во благо компании». 

В свою очередь председатель совета директоров АО «Газпром-Медиа Холдинг» Алексей Миллер, заявил, что опыт Жарова, полученный за годы надзора за сферой информационных технологий и коммуникаций, а также его взгляд на российские медиа «призваны успешно решить поставленные задачи».

Холдинг «Газпром-медиа» управляет рядом эфирных телеканалов (НТВ, ТНТ, ТВ-3, «Пятница!», ТНТ4, «Матч ТВ», 2х2, «Суббота!»), кинопроизводством и дистрибуцией («Централ Партнершип», Comedy Club Production), группой тематических телеканалов («Ред Медиа»). Кроме того, в портфель холдинга входят несколько радиостанций («Эхо Москвы», «Авторадио», NRJ, «Юмор FM» и другие), стриминговый сервис Premier, сайт RuTube и ряд других активов. 

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