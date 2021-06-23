На главу Ростуризма подано заявление в СК из-за нарядов на 30 миллионов

Команда оппозиционера Алексея Навального обратилась в Следственный комитет с жалобой, в которой требует обратить внимание на главу Федерального агентства туризма Зарину Догузову.

Ранее было опубликовано расследование, согласно которому за два последних года на руководительнице федерального ведомства оказались наряды и украшения на общую стоимость около 30 миллионов рублей. Вместе с тем она получила квартиру в центре Москвы как нуждающаяся.

Согласно декларации Догузовой, за 2020 год ее доход составил 3,6 миллиона рублей.

Следственный комитет просят проверить достоверность данных, указанных Догузовой в декларации. А также просят проверить ее по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и превышением должностных полномочий.

«Зарину даже по меркам российских чиновников нуждающейся не назовешь. А значит, на квартиру из жилищного фонда, в доме, построенном за бюджетный счет, она претендовать не могла»

, – говорится в заявлении команды Навального.

Вдобавок ко всему команда оппозиционера предоставила в СК заявление о фальсификации Росреества, откуда были удалены данные о владельце той самой квартиры.

«Именно [эти престулпения] должен расследовать Следственный комитет, а не таскать на допросы наших бывших сотрудников или проводить очередные обыски по “санитарному делу”», – заключают свое обращение соратники Навального.