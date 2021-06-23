Сегодня, в 18:41

На главу Ростуризма подано заявление в СК из-за нарядов на 30 миллионов

Команда Алексея Навального обратилась в СКР из-за излишних богатств у Зарины Догузовой

Фото: Global Look Press

Команда оппозиционера Алексея Навального обратилась в Следственный комитет с жалобой, в которой требует обратить внимание на главу Федерального агентства туризма Зарину Догузову. 

Ранее было опубликовано расследование, согласно которому за два последних года на руководительнице федерального ведомства оказались наряды и украшения на общую стоимость около 30 миллионов рублей. Вместе с тем она получила квартиру в центре Москвы как нуждающаяся.

Согласно декларации Догузовой, за 2020 год ее доход составил 3,6 миллиона рублей.

Следственный комитет просят проверить достоверность данных, указанных Догузовой в декларации. А также просят проверить ее по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и превышением должностных полномочий.

«Зарину даже по меркам российских чиновников нуждающейся не назовешь. А значит, на квартиру из жилищного фонда, в доме, построенном за бюджетный счет, она претендовать не могла»

, – говорится в заявлении команды Навального.

Вдобавок ко всему команда оппозиционера предоставила в СК заявление о фальсификации Росреества, откуда были удалены данные о владельце той самой квартиры.

«Именно [эти престулпения] должен расследовать Следственный комитет, а не таскать на допросы наших бывших сотрудников или проводить очередные обыски по “санитарному делу”», – заключают свое обращение соратники Навального.

Поделиться статьей
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Мария Аронова: Герои нашего времени – Оля Бузова и Даня Милохин

Расследование 4 дня назад

Могилу Тесака никто не осквернял. Она утопает в цветах и нацисткой символике

Происшествия 1 неделю назад

Отменен приговор по громкому делу об убийстве, о котором писал "Собеседник"

Политика 1 неделю назад

"Единая Россия" легла на рельсы

Общество 2 недели назад

Что сейчас происходит в главной ковидной больнице страны

Общество 2 недели назад

Потеря клиентов, выручки, штрафы: Как рестораторы готовятся к ограничениям в Москве

Деньги 10 часов назад

Новый вид разводки: мошенники от имени премьера Мишустина пообещали россиянам по «кусочку газа»

Авто 2 дня назад

Новая двухколесная этика. Московских самокатчиков отучают сигналить в спину

Деньги 1 неделю назад

"Решили всё-таки с людей налог на воздух брать?" В сети оценили инициативу правительства "заработать" лишние 400 миллиардов рублей

Деньги 1 неделю назад

"Власть делает всё, чтобы народ взбунтовался": россияне в гневе от решения правительства Мишустина

Авто 1 неделю назад

"А когда появится прибор для моментального выявления фальсификации выборов?" В сети обсуждают новинку ГИБДД

Технологии 1 неделю назад

Илон Маск планирует запустить к августу спутниковый интернет Starlink по всему миру

Деньги 1 неделю назад

В уральском селе рабочие пять месяцев получали зарплату "фантиками"

Авто 1 неделю назад

Как купить авто из Германии с manheim.com.de: отзывы и советы

Технологии 2 недели назад

Почему новые телевизоры Hyundai на базе операционной системы Салют ТВ – отличное решение для шопоголиков, хороших родителей и любопытных детей

Деньги 2 недели назад

Как вложиться в зарубежные акции, имея меньше 20 долларов

Авто 2 недели назад

Леонид Ольшанский: Надо отменить грабительское ОСАГО

Деньги 2 недели назад

На еде экономит почти четверть населения России. Инфографика

Дом и дачка 2 недели назад

"Фактор плацебо никто не отменял": Туманов разоблачил миф об антираковых свойствах чаги

Дом и дачка 2 недели назад

Андрей Туманов: за лунный календарь садовода меня дядя-астрофизик проклял бы

Дом и дачка 2 недели назад

Андрей Туманов: Берём лопату и поливаем помидоры

Деньги 2 недели назад

"Пропаганда вакцинирования провалена, а мы теряем деньги": рестораторы просят отсрочить локдаун

Технологии 2 недели назад

Специально создаётся интрига? Жаров прокомментировал ответ Пескова про "чипирование" россиян

Деньги 2 недели назад

Газировка стоимостью с бутылку вина: Правительство может ввести акцизы на сладкие напитки

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика