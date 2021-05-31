"Теперь всем в космонавты идти?" В сети обсуждают самые большие пенсии в стране

Руководитель проекта Pensopathology.com Евгений Биезбардис поделился своей информацией насчёт пенсий в России. В частности, он рассказал о самом большом размере пенсии. И на удивление она оказалась не у депутатов, а у космонавтов. При этом пенсии депутатов озвучены не были. И, конечно, космонавтам после этого досталось в соцсетях…
По словам Биезбардиса, космонавтам и летчикам-испытателям выплачивается государственная пенсия за выслугу лет. Они также могут получать не только государственную пенсию, но и страховую по старости. По данным Росстата, на 1 января 2016 года пенсия космонавта составляла 446 тысяч рублей.
«Более свежих данных Росстат по этой профессии не публикует», – отметил эксперт.
Также он сообщил, что военные пенсионеры могут получать две пенсии.
«Первую – из федерального бюджета по линии силовых ведомств», – объяснил Биезбардис.
«Но если после выхода на пенсию по выслуге лет военный пойдёт работать в должности, не относящейся к военной службе, – например, в частное охранное предприятие – то работодатель будет отчислять за него страховые взносы в систему обязательного пенсионного страхования в ПФР. И тогда при определённых условиях военный может получить вторую пенсию».
А размер страховой пенсии по старости, которую получают многие российские пенсионеры, зависит от предельного количества пенсионных коэффициентов, накопленных за время работы. Они начисляются на индивидуальный лицевой счет гражданина за каждый год работы.
«Нам теперь что – всем в космонавты идти? У меня сосед в деревне 40 лет на тракторе отпахал, а пенсию в 10 500 получал. Вот помер два года назад. Наверное, от тоски, что деньги девать было некуда», – принялись задавать риторические вопросы в комментариях к новости россияне.
«Я очень рад за космонавтов, но моя бабушка, честно проработавшая всю жизнь портнихой в государственном учреждении, не должна пытаться выжить на минималку. Человек работал всю жизнь», – продолжает тему москвич.
«Классно разъяснил! Про космонавтов и испытателей и так было понятно, профессии напрямую связаны с риском для жизни, притом реальным риском. А вот за какие риски госслужащие (читай, чиновники, бюрократы, толстобрюхи) получают такую же пенсию, как и летчики-испытатели и космонавты? Они в космос летают или самолёты испытывают?» – не узнал ничего нового из новости пенсионер.
«Покрутятся на орбите, делов-то, только за отличное здоровье ещё и бабки получают», – позавидовал космонавтам россиянин.
«В наше время хорошо быть пенсионером лишь космонавту и депутату. У первых пенсия в 400 тысяч, а у вторых зарплата в несколько миллионов, что они даже на пенсию не пойдут. Кстати, почему не озвучили пенсии депутатов?» – уточняет петербуржец.
«Какую пенсию гражданам обещали после реформы? Оказывается, это о космонавтах говорили…» – иронизирует ещё один пенсионер.