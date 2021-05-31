Бегишев Сергей
Вчера, в 21:01

"Теперь всем в космонавты идти?" В сети обсуждают самые большие пенсии в стране

При этом россияне не понимают, почему до сих пор никто не озвучил пенсии депутатов

Фото: Роскосмос/Global Look Press

Руководитель проекта Pensopathology.com Евгений Биезбардис поделился своей информацией насчёт пенсий в России. В частности, он рассказал о самом большом размере пенсии. И на удивление она оказалась не у депутатов, а у космонавтов. При этом пенсии депутатов озвучены не были. И, конечно, космонавтам после этого досталось в соцсетях…

По словам Биезбардиса, космонавтам и летчикам-испытателям выплачивается государственная пенсия за выслугу лет. Они также могут получать не только государственную пенсию, но и страховую по старости. По данным Росстата, на 1 января 2016 года пенсия космонавта составляла 446 тысяч рублей.

«Более свежих данных Росстат по этой профессии не публикует», – отметил эксперт.

Также он сообщил, что военные пенсионеры могут получать две пенсии.

«Первую – из федерального бюджета по линии силовых ведомств», – объяснил Биезбардис.

«Но если после выхода на пенсию по выслуге лет военный пойдёт работать в должности, не относящейся к военной службе, – например, в частное охранное предприятие – то работодатель будет отчислять за него страховые взносы в систему обязательного пенсионного страхования в ПФР. И тогда при определённых условиях военный может получить вторую пенсию».

А размер страховой пенсии по старости, которую получают многие российские пенсионеры, зависит от предельного количества пенсионных коэффициентов, накопленных за время работы. Они начисляются на индивидуальный лицевой счет гражданина за каждый год работы.

"Ну, теперь заживем, зажируем!": Юрий Лоза оценил повышение пенсии на 3,4%
«Нам теперь что – всем в космонавты идти? У меня сосед в деревне 40 лет на тракторе отпахал, а пенсию в 10 500 получал. Вот помер два года назад. Наверное, от тоски, что деньги девать было некуда», – принялись задавать риторические вопросы в комментариях к новости россияне.

«Я очень рад за космонавтов, но моя бабушка, честно проработавшая всю жизнь портнихой в государственном учреждении, не должна пытаться выжить на минималку. Человек работал всю жизнь», – продолжает тему москвич.

«Классно разъяснил! Про космонавтов и испытателей и так было понятно, профессии напрямую связаны с риском для жизни, притом реальным риском. А вот за какие риски госслужащие (читай, чиновники, бюрократы, толстобрюхи) получают такую же пенсию, как и летчики-испытатели и космонавты? Они в космос летают или самолёты испытывают?» – не узнал ничего нового из новости пенсионер.

«Покрутятся на орбите, делов-то, только за отличное здоровье ещё и бабки получают», – позавидовал космонавтам россиянин.

«В наше время хорошо быть пенсионером лишь космонавту и депутату. У первых пенсия в 400 тысяч, а у вторых зарплата в несколько миллионов, что они даже на пенсию не пойдут. Кстати, почему не озвучили пенсии депутатов?» – уточняет петербуржец.

«Какую пенсию гражданам обещали после реформы? Оказывается, это о космонавтах говорили…» – иронизирует ещё один пенсионер.

Теги: #Пенсии

Рубрика: Деньги

Персона
Культура и ТВ 5 дней назад

Сергей Пенкин о совместном концерте с Цоем, участии в "Трех аккордах" и о том, почему мы все "куколки". Большое интервью певца "Собеседнику" (видео)

Общество 1 неделю назад

Арктический, дальневосточный, "золотой" гектар: почему буксует программа выдачи бесплатных земель

Политика 1 неделю назад

Наукоград Дубну превращают в свалку. Кто виноват: мусорная реформа или друг Путина?

Политика 2 недели назад

Союз миллиардеров: семьи экс-лидеров бывших республик СССР скупают недвижимость в Москве и Подмосковье

Политика 1 месяц назад

"Справедливость" за деньги: как эсеры получают донаты от коррумпированного бизнеса

Политика 2 месяца назад

У сына сенатора Мизулиной нашлась квартира в Москве за 100 млн рублей

Деньги 3 часа назад

"1000 в месяц? Давайте уж в год – гулять так гулять!» В сети смеются над идеей компенсации за рост цен на продукты

Деньги 5 часов назад

Дочь Дмитрия Пескова потеряла миллионы на высокой кухне

Деньги 1 день назад

Московские власти не будут поддерживать предпринимателей во время "нерабочих дней"

Дом и дачка 4 дня назад

Андрей Туманов: Пусть в теплице лучше будет похолоднее

Деньги 4 дня назад

Минтруд: Отцы, воспитывающие в одиночку более двух детей, должны получать маткапитал

Деньги 4 дня назад

Медианная зарплата россиян оказалась в полтора раза ниже номинальной

Авто 4 дня назад

Игорь Юргенс: ОСАГО без обязательного техосмотра может подешеветь

Деньги 4 дня назад

ЦБ вновь поднял ключевую ставку сразу на 0,5% на фоне рекордной инфляции

Деньги 4 дня назад

О покупке "Азбуки Вкуса" ведет переговоры "Яндекс" – The Bell

Авто 5 дней назад

"Надо к психиатру обратиться": в сети изумлены инициативой МВД сделать техосмотр добровольным

Деньги 5 дней назад

Главный экономист МИД Великобритании: "В России рост ниже потенциала"

Деньги 6 дней назад

"Очередная печенюшка перед выборами": в сети не очень верят в безусловный базовый доход

Деньги 6 дней назад

Морковь, картофель и другие продукты увеличили инфляцию с начала года до 3,65%

Деньги 6 дней назад

$600 млн: Россияне оказались на пятом месте по доходу от продаж криптовалюты в 2020 году

Авто 6 дней назад

Госдума увеличила сроки заключения и штрафы за ДТП с жертвами

Дом и дачка 6 дней назад

"Подкормка помидоров дрожжами – это чушь": Туманов назвал способ повысить урожайность томатов

Деньги 22:30

Сокращение поставок из Норвегии и тепло серьезно повысили цены на газ в Европе

С начала года средняя цена контракта на день вперед на TTF поднялась до 257 долларов за тысячу кубометров

Дом и дачка 1 неделю назад

Почему картина с вышивкой бисером – лучший подарок?

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика