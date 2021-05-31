"Теперь всем в космонавты идти?" В сети обсуждают самые большие пенсии в стране

Руководитель проекта Pensopathology.com Евгений Биезбардис поделился своей информацией насчёт пенсий в России. В частности, он рассказал о самом большом размере пенсии. И на удивление она оказалась не у депутатов, а у космонавтов. При этом пенсии депутатов озвучены не были. И, конечно, космонавтам после этого досталось в соцсетях…

По словам Биезбардиса, космонавтам и летчикам-испытателям выплачивается государственная пенсия за выслугу лет. Они также могут получать не только государственную пенсию, но и страховую по старости. По данным Росстата, на 1 января 2016 года пенсия космонавта составляла 446 тысяч рублей.

«Более свежих данных Росстат по этой профессии не публикует», – отметил эксперт.

Также он сообщил, что военные пенсионеры могут получать две пенсии.

«Первую – из федерального бюджета по линии силовых ведомств», – объяснил Биезбардис.

«Но если после выхода на пенсию по выслуге лет военный пойдёт работать в должности, не относящейся к военной службе, – например, в частное охранное предприятие – то работодатель будет отчислять за него страховые взносы в систему обязательного пенсионного страхования в ПФР. И тогда при определённых условиях военный может получить вторую пенсию».

А размер страховой пенсии по старости, которую получают многие российские пенсионеры, зависит от предельного количества пенсионных коэффициентов, накопленных за время работы. Они начисляются на индивидуальный лицевой счет гражданина за каждый год работы.