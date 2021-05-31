"1000 в месяц? Давайте уж в год – гулять так гулять!» В сети смеются над идеей компенсации за рост цен на продукты

Учитывая, что в последнее время таких заявлений для улучшения жизни россиян, по понятным причинам, становится всё больше, и некоторые из них мгновенно находят себя в законопроектах, не обращать внимания на слова Сизова нельзя.

Вот в сети и обратили.

«Очередной предвыборный популизм», – считает россиянин.

«"Минимальная стоимость такой программы составит около 120 миллиардов рублей плюс расходы на администрирование". А вот на это уйдёт не меньше триллиона», – иронизирует читатель.

«!1000 в месяц?! Давайте уж 1000 в год! Гулять так гулять!» – сумма явно не впечатлила москвича.

«Народ, цены на продукты растут. Но растут также и заработные платы. Это же основные законы экономики. Люди не живут хуже», – в дискуссию, похоже, влез кремлебот и тут же был вычислен.

«Ау, очнитесь, вы бредите! – написали ему. – Цены растут, зарплаты не растут. Если цены и зарплаты растут вместе, то обесцениваются сбережения. Это закон банков, а не экономики. Цены не должны расти при нормальной экономике».

«Послушать их, таки все малообеспеченные уже миллионерами стали. Хватит кормить маргиналов», – призывает человек, похоже, не очень разобравшийся в проблеме.

«В нашей стране выгодно быть бедным и многодетным. Постоянно какие-нибудь ништяки прилетают. Нормальной семьёй, работающей, зарабатывающей, рожающей адекватное количество детей, быть не выгодно. У нас в почёте нищие маргиналы», – поддерживают его.