"1000 в месяц? Давайте уж в год – гулять так гулять!» В сети смеются над идеей компенсации за рост цен на продукты

Глава аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов поделился мнением, что малообеспеченные семьи в России должны получать ежемесячную компенсацию за рост цен на продукты. Размер выплат может составить до 1000 рублей, заявил независимый эксперт по агропромышленному комплексу.
«Идею денежных выплат на покупку продуктов питания в России обсуждают уже второй десяток лет», – отметил Сизов.
«Например, в США есть программа SNAP, по которой бедным гражданам государство выдаёт деньги, которые можно потратить только на еду. На мой взгляд, было бы достаточно хотя бы 500-1000 рублей на одного члена семьи в месяц. Минимальная стоимость такой программы составит около 120 миллиардов рублей плюс расходы на администрирование».
Учитывая, что в последнее время таких заявлений для улучшения жизни россиян, по понятным причинам, становится всё больше, и некоторые из них мгновенно находят себя в законопроектах, не обращать внимания на слова Сизова нельзя.
Вот в сети и обратили.
«Очередной предвыборный популизм», – считает россиянин.
«"Минимальная стоимость такой программы составит около 120 миллиардов рублей плюс расходы на администрирование". А вот на это уйдёт не меньше триллиона», – иронизирует читатель.
«!1000 в месяц?! Давайте уж 1000 в год! Гулять так гулять!» – сумма явно не впечатлила москвича.
«Народ, цены на продукты растут. Но растут также и заработные платы. Это же основные законы экономики. Люди не живут хуже», – в дискуссию, похоже, влез кремлебот и тут же был вычислен.
«Ау, очнитесь, вы бредите! – написали ему. – Цены растут, зарплаты не растут. Если цены и зарплаты растут вместе, то обесцениваются сбережения. Это закон банков, а не экономики. Цены не должны расти при нормальной экономике».
«Послушать их, таки все малообеспеченные уже миллионерами стали. Хватит кормить маргиналов», – призывает человек, похоже, не очень разобравшийся в проблеме.
«В нашей стране выгодно быть бедным и многодетным. Постоянно какие-нибудь ништяки прилетают. Нормальной семьёй, работающей, зарабатывающей, рожающей адекватное количество детей, быть не выгодно. У нас в почёте нищие маргиналы», – поддерживают его.
«Люди, речь же не про бомжей, а про нормальных людей, которые работают, но сейчас находятся в сложной ситуации. Таких сейчас 80% в стране! Может, это и вас касается», – пытаются объяснить предыдущим комментаторам следующие.
«Да, расслоение общества у нас уже давно! И это не будет касаться только олигархов и депутатов. Вряд ли вы к ним относитесь, он комментарии к статьям не пишут», – вторит москвич.
«Говорить можно долго, а воз и ныне там…» – не верит в реальность инициативы пенсионер.
Теги: #Тарифы и цены
Рубрика: Деньги