Курс Bitcoin снова упал после твита Илона Маска с мемом о расставании

Курс главной криптовалюты мира снова упал после публикации в Twitter создателя Tesla и SpaceX, миллиардера Илона Маска, пишет WEK.ru.

Маск опубликовал в Twitter мем о паре, которая расстается из-за того, что мужчина цитирует тексты группы Linkin Park. Он добавил хэштег #Bitcoin и эмодзи разбитого сердца.

После этого Bitcoin подешевел на 3,6%, до $37 170,97. Другие цифровые валюты также не остались в стороне. Занимающая второе место в мире криптовалюта эфир упала на 3,2%, до $2 706,99, а любимая криптовалюта Маска Dogcoin опустилась на 3%, до 38 центов.

Сейчас главная криптовалюта более чем на 40% ниже своего исторического максимума, при этом за 2021 год ее курс вырос почти на 30%.

Рекордной стоимости он достиг в апреле, тогда один Bitcoin стоил 64 тысячи долларов, однако в мае цена опустилась почти до 30 тысяч долларов.

Твиты Илона Маска не в первый раз влияют на рынок криптовалют. Так, в середине мая он заявил, что Tesla приостанавливает продажу электромобилей за биткоины из-за неэкологичного способа получения этой криптовалюты, после чего и последовал обвал.