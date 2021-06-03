Дизайнер и помощник на дачу: названы вакансии с самой высокой зарплатой в Москве

Аналитики назвали самые высокооплачиваемые предложения о работе в Москве. Ими стали заместитель руководителя сети салонов красоты, помощник по хозяйству в загородном доме и дизайнер-консультант. Об этом пишет RT со ссылкой на исследование сервиса Работа.ру.

Для вакансии заместителя руководителя сети салонов красоты предлагают одну из самых высоких зарплат на рынке труда — до 300 тысяч рублей ежемесячно. От работника требуется высшее образование и стаж работы в крупных компаниях на похожей должности сроком не менее пяти лет.

Помощнику по хозяйству в загородном доме в Подмосковье обещают денежное вознаграждение до 280 тысяч рублей в месяц, также работодатель предоставляет специалисту место для проживания.

Дизайнер-консультант в мебельном салоне и Senior JavaScript Fullstack-разработчик в стартапе могут рассчитывать на оплату труда до 250 тысяч рублей в месяц. Такую же сумму обещают технику-керамисту в стоматологической лаборатории. От 200 тысяч рублей предлагают операционному директору транспортной компании.