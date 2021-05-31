Эксперты рассказали о схеме обмана при откликах на вакансии "без навыков"

Эксперты рассказали о новой схеме мошенничества, при которой злоумышленники предлагают россиянам высокооплачиваемую работу без требования необходимых навыков, а затем воруют деньги с их банковских счетов или оформляют кредиты на своих жертв. Об этом рассказали РИА Новости эксперты компании Bi.Zone.

По их словам, после отклика на вакансию мошенники просят соискателей в процессе оформления открыть новый счет в банке и подключить дистанционное обслуживание или же просто могут попросить передать учетные данные для перевода заработной платы.

Специалисты отмечают, что в некоторых случаях на имя жертвы могут взять кредит, который злоумышленники присваивают себе.

«Сложности данной схемы мошенничества заключаются в том, что клиент будет подтверждать все действия злоумышленника до того момента, пока не поймет, что был обманут. Из-за этого продолжительность реализации схемы может занимать несколько дней», — рассказал директор по противодействию мошенничеству BI.Zone Антон Окошкин.

Он добавил, что жертвами подобных схем могут стать студенты, которые ищут себе подработку в летний период.