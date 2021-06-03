Россияне будут регулярно получать деньги из бюджета? Кудрин сделал неожиданное заявление

Глава счетной палаты России Алексей Кудрин в кулуарах проходящего в Петербурге Международного экономического форума заговорил о раздаче денег населению.

ПМЭФ стартовал накануне и продлится 4 дня. Ключевыми темами площадки в этом году были выбраны вопросы развития международной и российской экономик, современные технологии, а также социальная сфера. И, судя по всему, последняя из тем форума может обернуться для россиян приятными новостями, о которых и рассказал глава Счетной палаты.

По словам чиновника, которого цитирует Ura.ru, в перспективе россияне могут ожидать получения выплат в рамках так называемого «безусловного базового дохода».

Примечательно, что ранее об этой идее уже высказывался экс-премьер, а ныне зампред Совбеза Дмитрий Медведев, однако тогда его слова всерьез не восприняли. К примеру, многие из политологов сочли, что Дмитрий Анатольевич, немного отсидевшись после отставки его правительства в тени, решил таким образом вернуться в повестку и выбрал одну из наиболее популистских тем – раздачу денег. Однако в последнее время информация о том, что власти действительно готовятся к раздаче денег населению, постоянно находит все больше косвенных подтверждений.

А если принимать во внимание предстоящие парламентские выборы, перед которыми Кремлю необходимо придумывать новые способы повышения рейтинга власти у раздраженного пенсионной реформой и другими решениями последних лет населения, то идея о введении в стране безусловного базового дохода и вовсе перестает выглядеть фантастической.