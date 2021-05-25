Подмосковные власти потратят 50 млн рублей на свое участие в ПМЭФ

Правительство Московской области стало рекордсменом по тратам среди регионов – участников Петербургского международного экономического форума-2021. Подмосковные власти потратят около 50 млн рублей на свое участие в ПМЭФ, следует из данных сайта госзакупок.

Согласно техзаданию, за эту сумму должна быть разработана концепция участия каждого представителя правительства области, организованы не менее 10 встреч губернатора Андрея Воробьева с инвесторами и представителями делового сообщества, а также проработан сценарий всех мероприятий. Исполнитель должен разработать не менее двух вариантов фирменного стиля и обеспечить декоративное оформление встреч. Кроме того, будет профинансирована работа переводчиков.

Для участников будет сооружена зона деловых переговоров, закрытая комната для проведения деловых встреч, а также телевизионная студия, зоны фойе и фуршета.

Также исполнитель будет должен написать не менее 50 постов в трех средствах массовой информации, каждое из сообщений должны просмотреть не менее 4000 раз.

Исполнитель обязан проконтролировать наличие медицинских справок об отсутствии у сотрудников стенда Covid-19.

Как следует из результатов тендера, победу в нем одержало ООО «Грата продакшн». Ранее компания организовывала мероприятия для Общественной палаты, Росмолодежи, Минкультуры и Музея победы.

ПМЭФ-2021 пройдет со 2 по 5 июня. Форум планируют провести в привычном формате, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса.