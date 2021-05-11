Экономист рассказал, кому не стоит заниматься инвестированием

О том что, россиянам с низким уровнем доходов не стоит заниматься инвестированием, рассказал ведущий научный сотрудник МГУ, доктор экономических наук Андрей Колганов в беседе с «Вечерней Москвой»

По мнению Колганова, инвестирование является одним из действующих способов поднятия доходов, однако этот метод подходит не всем и россиянам с низким уровнем доходов вложения в ценные бумаги ничего не принесут.

«Пассивный доход – не рецепт для малоимущих. Для них эта игра не стоит свеч, поскольку для получения приличных денег нужно делать крупные первоначальные вложения», – заявил доктор экономических наук.

А вот для людей с доходами выше средних инвестирование поможет сохранить сбережения и даже приумножить их, отметил он.

Как считает экономист, чтобы инвестиции давали надежный доход, необходимо вкладываться в «консервативные финансовые инструменты». К ним относятся вложения в недвижимость, облигации федерального займа и корпоративные облигации крупных эмитентов.

При этом добиться высоких доходов можно, но это связано с очень большими рисками и даже профессионалы идя на это не всегда могут контролировать ситуацию.

Колганов также не рекомендовал людям, желающим найти дополнить источник средств, заниматься подработкой. «Больших доходов она не приносит, при этом требуя значительного количества времени. По сути, вы можете работать по 14 часов в сутки и получать немного больше. Да, до какой-то степени это выход, но не самый лучший, — заключил он.