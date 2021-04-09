В России средний срок погашения просроченного долга увеличился на три месяца

По данным Национальной Ассоциации Профессиональных Коллекторских Агентств (НАПКА), для расплаты с кредиторами россиянам требуется в среднем как минимум 15 месяцев.

Об этом сообщает РБК.

По итогам 2020 года, средняя сумма просроченного долга выросла на 29,3 процента, до 128 тысяч рублей, а в первом квартале 2021 года показатель достиг максимума за четыре года, увеличившись на 7,5 процента до 137,6 тысяч рублей.

В своем расчете специалисты учитывали данные Росстата о среднем доходе на душу населения (35,4 тысяч рублей) и предположениях о том, что клиент направляет на погашение долга четвертую часть своего ежемесячного дохода.

Учитывая эти факторы, должнику для расплаты с кредиторами в 2020 году требовалось как минимум 15 месяцев, при том что в 2019 году средний срок погашения просроченных долгов был на три месяца меньше.

По словам специалистов, 2020 год стал тяжелым для большинства должников. Пандемия коронавируса увеличила риски выхода на просрочку заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Около 80% людей заявили о том, что им стало труднее обслуживать свои долговые обязательства.