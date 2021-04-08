Сферы спорта и красоты вышли на доковидный уровень в Москве

По данным столичной мэрии, спрос на спортивные товары, занятия в фитнес-клубах, парикмахерские и другие услуги, относящиеся к индустрии красоты, восстановился до уровня до начала введения коронавирусных ограничений.

Как рассказал «Интерфаксу» заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, во всех сферах спорта и красоты наблюдается заметный рост по сравнению с февралем. В столичном фитнесе выручка составила миллиард рублей (+11,9%), в спорттоварах — 1,3 миллиарда (+13,1%), в салонах красоты (включая парикмахерские) — 4,25 миллиарда (+23%), а в сфере торговли косметикой и парфюмерией — 8,9 миллиарда (+20,3%).

В бьюти-индустрии оборот за первый квартал достиг 10,7 миллиарда, что на 1,1% больше, чем в первом квартале 2020 года.