Песков не стал связывать с митингами исчезновение Хабаровска с купюры 5000 рублей

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал предположение, что замена Хабаровска Екатеринбургом на купюре достоинством в 5 000 рублей стала своего рода наказанием.

«Какие-то такие размышления о каких-то эфемерных наказаниях — это тоже абсолютно неверный подход. И, конечно, почему те или иные города, это нужно спрашивать в Центробанке, не у нас», — цитирует Пескова Telegram-канал «Медузы».

Пресс-секретарь заявил, что регулятор не должен согласовывать дизайн денежных знаков с правительством.

Ранее сообщалось, что Центробанк обновит все купюры, кроме новых номиналом в 2 000 и 100 рублей. В частности, на билетах Банка России сменятся города, а на оборотных сторонах будут представлены достопримечательности федеративных округов. Кроме того, в обороте останется десятирублевая купюра.