Вместо Хабаровска на банкноте в 5 тысяч рублей к 2023 году появится Екатеринбург

Центробанк объявил о старте поэтапной модернизации дизайна банкнот с различным номиналом. Как следует из сообщения официального сайта регулятора, останется в обороте даже десятирублевая купюра. Она и «полтинник» обновят свой вид к 2025 году.

Уже в 2022 году россияне увидят обновленный сторублевые купюры. В 2023 году в кошельках граждан появятся билеты Банка России нового образца номиналом в 1 000 и 5 000 рублей. При этом известно, что с пятитысячной купюры пропадет Хабаровск и появится Екатеринбург.

В 2024 году обновится дизайн пятисотрублевой купюры.

Оборотные стороны денег будут дополнены достопримечательностями округов: Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского.

При этом все денежные знаки предыдущих образцов будут так же актуальны для оборота, как и обновленные.