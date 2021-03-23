Госрасходы России в 2020-м стали рекордными с начала 1990-х годов

Расходы консолидированного бюджета России за 2020 год оказались рекордными за всю историю Российской Федерации. Об этом рассказал РБК ведущий научный сотрудник Центра развития НИУ ВШЭ Андрей Чернявский.

По словам Чернявского, расходы в 2020 году выросли до 42,15 трлн рублей, из которых 54% пришлись на расходы федерального бюджета. В 2019 года расходы федерального бюджета составили 49%.

По данным Счетной палаты, федеральные расходы в 2020 году выросли по сравнению с 2019-м годом на 25% (не менее 2,9 триллиона рублей). Причиной такого роста стал увеличившийся объем антикризисных трат правительства.

Эксперт пояснил, что по сравнению со странами Европы процент госрасходов в России невелик. Однако в европейских странах мощная система социальной защиты, крепкая пенсионная система и уровень налогообложения выше, чем в России.

Эксперт предлагает сравнивать Россию по величине бюджетных расходов с развивающимися странами, такими как Польша, Турция, Мексика и страны Латинской Америки.

По словам руководителя направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александры Суслины, Россия пошла по пути низкого долга без наращивания расходов, исходя из опыта дефолта 1998 года.

Такая стратегия «позволяет в трудный период временно увеличить расходы без ущерба экономике в целом».

Расширенные госрасходы 2020 года составили 39,5% ВВП — что почти на пять процентных пунктов больше, чем в среднем с 2011 по 2019 годы.

За все время расходы выше этого показателя поднимались только во время кризиса в 2009 году — 41,4 процента к ВВП.

С 2021 года ожидается восстановление уровня госрасходов и экономической активности. Расходы бюджетной системы в 2021 году должны сократиться примерно до 37% ВВП и до 35% — в 2022–2023 годах, согласно направлению бюджетной политики Минфина.

Каверин Дмитрий