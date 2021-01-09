В 2021 году ужесточат контроль за деньгами россиян. Имущество силовиков же запретят даже обсуждать

С 10 января 2021 года в России вступают в силу принципиально новые правила контроля за наличными средствами граждан. На это обращает внимание электронная газета «Век».

Отмечается, что отныне сотрудники налоговой службы будут проверять все почтовые и электронные переводы, сумма которых превышает 100 тысяч рублей. Кроме того, в поле зрения Росфинмониторинга попадет и снятие средств россиянами с банкоматов. В частности, проверке будут подвергаться операции на сумму свыше 600 тысяч рублей. Также контроль будет установлен и над сделками с объектами недвижимости на сумму свыше 3 миллионов рублей.

Вся информация о такого рода операциях теперь будет передаваться в контрольное ведомство, а оттуда, в случае возникновения подозрений в незаконности сделки, данные попадут уже к силовым структурам.

Предполагается, что таким образом государство намерено бороться с отмыванием денежных средств и прочей нелегальщиной. Однако многие эксперты уже успели назвать нововведение очередной попыткой власти всерьез взяться за последние сбережения россиян.

Напомним, что при этом в конце декабря Владимир Путин подписал закон, запрещающий раскрывать информацию о недвижимости сотрудников силовых ведомств.