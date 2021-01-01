Геополитика и инвесторы не сулят рублю в 2021 году возврата к докризисному состоянию

Аналитик «Финам» Андрей Маслов в комментарии ТАСС поделился мнением, что в 2021 году рубль существенно укрепится, но не сможет вернуться к докризисному состоянию. Виной тому геополитические проблемы, санкционное давление и падение цен на нефть.

Также есть проблемы с инвесторами, которые гораздо менее активно стали вести себя на фоне пандемии. В отношениях с валютой в минувшем году все было особенно плохо: доллар к рублю вырос на 20%, а евро и вовсе на 32%.

В «Тинькофф инвестиции премиум» наоборот не видят в ближайшей перспективе причин для роста рубля. «Сейчас неплохой момент для покупки долларов на долгий срок и формирования валютного портфеля», — говорят в компании.

Позитивный прогноз только у Совкомбанка. Там уверены, что уже в первом полугодии доллар будет стоить от 68 до 73 рублей, а евро 85-90 рублей.