В  2021 году средняя стоимость пачки сигарет вырастет до 140 рублей

К 2024 году в России, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Армении и России примерно сравняются цены на табак. Таким образом будут перекрыты потоки контрафактного табака в РФ из стран ЕАЭС, пишет «Парламентская газета».

Также в Госдуме в третьем чтении приняли закон о розничной продаже табака по исключительно максимальной цене. Сейчас у сбытчиков благодаря лакунам в нормативных документах есть возможность снизить стоимость на 25% от максимальной цены.

Агентство «Infoline-Аналитика» отмечало, что сигареты по сниженным ценам можно найти в 95% супермаркетов и 55% иных торговых точек.

В итоге средняя стоимость пачки сигарет в России составит 140 рублей, в том числе благодаря подорожанию акцизов на табачные изделия на 20%.