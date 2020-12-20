76% малого и среднего бизнеса страдают от курса рубля. Его оплачивают клиенты

Три из четырех (76%) предприятий малого и среднего бизнеса зависят от колебаний рубля на валютных рынках, показал совместный опрос Magram Market Research, «Опоры России» и ПСБ. Лишь у 23% деятельность никак не зависит от курса рубля.

Причем среди импортеров и экспортеров зависимость от валютного курса одинаково высока — 63% и 67% соответственно. Но если при падении рубля компания-экспортер может переориентироваться на внутренний рынок, то в случае с импортом такая возможность есть не всегда — падение рубля в 67% случаев они частично или полностью конвертируют в рост цен для конечного потребителя, передает РБК.

Сильнее всего динамика курса рубля сказывается на фирмах, которые занимаются производством и торговой деятельностью. В сфере услуг зависимость ниже.