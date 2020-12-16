Цифровая перепись населения обойдется в 32 млрд. Обычная была бы вдвое дороже

Руководитель Росстата Павел Малков заявил, что перепись населения, которая из-за коронавируса была перенесена на 30 апреля 2020 года, обойдется государству в два раза дешевле из-за смены методики опроса — в этот раз она впервые пройдет в цифровом варианте.

Согласно его данным, перепись в старом варианте обошлась бы бюджету в 60 миллиардов рублей, а в цифровом — лишь в 32 миллиарда рублей. Порядка 60% из этих средств пойдут на оплату труда работников, ещё 30% пустят на информационные технологии. На что потратят оставшиеся 10%, не уточняется.

«Общий бюджет переписи сократился. У нас сократилось количество переписчиков, и достаточно существенно, за счет переписи онлайн и за счет использования планшетов. У нас исчезла необходимость печатать и распознавать бумажные бланки, это отдельный большой объём работ», — приводит РИА Новости словам Малкова.