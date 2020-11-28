Банкиры сэкономили на вкладчиках 56 миллиардов рублей

Правительство в рамках антикризисных мер позволило банкам на четверть снизить отчисления в систему страхования вкладов. Предполагалось, что сэкономленные средства будут направлены на реструктуризацию кредитов и займов и на поддержку деятельности банковской сферы. Что из этого получилось?

На днях Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обнародовало данные, из которых следует: за девять месяцев этого года банки сэкономили более 56 миллиардов рублей – это 5% от годичной прибыли сектора за прошлый год.

Некоторые эксперты уверяют, что эта мера частично помогла сгладить прохождение банков через трудный период пандемии. Однако председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, напротив, называет это «аттракционом неслыханной щедрости», который устроили банкирам ЦБ и АСВ. Политик указывает на тот факт, что банки, сэкономив такие суммы, потратили их вовсе не по назначению:

– Доля займов, по которым гражданам предоставили кредитные каникулы, в общем объеме кредитов физлицам составила 0,5%! Немногим лучше ситуация с реструктуризацией корпоративных кредитов, на что ЦБ выделил банкам сотни миллиардов рублей под льготный процент, – подчеркнул Сергей Миронов, напоминая, что средства изначально предназначались именно на эти цели. – Государство вроде бы старается помочь всей экономике, но выигрывают почему-то банки.

Лидер «эсеров» в доказательство приводит такие цифры: по итогам 10 месяцев 2020-го банки получили рекордную прибыль 1,3 триллиона рублей.

Между тем, для вкладчиков ситуация мало изменилась: низкие ставки по депозитам, гарантированный возврат в случае отзыва лицензии у банка все той же застрахованной суммы – в 1,4 миллиона рублей, – которая сегодня не кажется такой уж значительной… Кстати, еще год назад Сергей Миронов обращался к президенту с предложением повысить размер возмещения вкладчикам до пяти миллиона рублей. И Владимир Путин поручил правительству изучить эту идею...

– Тогда Центробанк, Минфин, АСВ встали стеной против нашей инициативы. Пугали, что она ударит по банкам, системе страхования вкладов, что проценты по депозитам упадут, а проценты по кредитам подскочат. Короче, полный коллапс! Называли и примерную сумму выплат – 45,6 миллиарда рублей. Откуда ж взять такие деньжищи?! А теперь оказывается, даже большие средства АСВ не нужны, их просто подарили банкам, – возмущается политик.

К слову, о вкладчиках все-таки вспоминали. Так, по итогам июльской встречи Владимира Путина с рабочей группой по подготовке поправок к Конституцию, где эсеры снова подняли этот вопрос, президент дал поручение ЦБ и правительству рассмотреть вопрос о дополнительных мерах поддержки граждан, лишившихся вкладов.

– Срок был до 1 октября, – напоминает Сергей Миронов. – А сейчас какое число? Это только когда речь о помощи банкам наши «финансовые власти» подгонять не нужно. А в остальном – налицо открытый саботаж.