Покупай, но проверяй: как не стать обманутым покупателем в "Черную пятницу"

«Черная пятница», когда магазины делают скидки, которые могут достигать 70-90%, считается удачным временем для покупок. Если покупать с умом, то можно хорошо сэкономить. Однако всем известно, что больше всех выгодна «Черная пятница» самим продавцам из-за ажиотажного спроса на товары. В эти дни можно хорошо заработать и сбыть залежалый товар.

«На жадину не нужен нож: ему покажешь медный грош – и делай с ним что хошь», – поется в известной песне. Схем вовлечения покупателя на самом деле не так много, и все они довольно просты. Корреспондент Sobesednik.ru прогулялась онлайн в эти ноябрьские распродажи по торговым интернет-площадкам.

Мнимые скидки

Игры с ценой — традиционный трюк продавцов. Вам обещают скидку в пять, десять, пятнадцать тысяч рублей от цены и вы ведетесь: когда еще выпадете такой шанс? Обязательно надо изучить цены на товар у разных продавцов в распродажу и до нее. Если две недели назад товар стоил столько же или даже на 5 тысяч дешевле (курс рубля вообще-то был почти такой же, ничего не должно было вырасти), то это ложная скидка.

Существует множество сервисов, с помощью которых можно изучить динамику цен. А самый простой — почитать в отзывах, по какой цене товар купили другие покупатели до вас. Сегодня многие оставляют в отзывах «покупал за столько-то».

2 по цене 1

Предложения 2 по цене 1 — тоже типичный маркетинговый ход в «Черную пятницу». По сути таким образом вас подводят к тому, чтобы купить еще один товар — возможно, даже не нужный. Например, в эту распродажу на сайте wb.ru акция 2 по цене 1 действует на косметику, при добавлении второго товара корзину цена вырастает на 30%. Вроде не сильно, но вы платите за товар 30% от стоимости первого. Интересно, что думает о таких рекламных обещаниях ФАС?

Подарок к покупке

Цена на товар обычная. Приемлемая, но к нему обещают ценный подарок, скажем, беспроводную компьютерную мышь стоимостью 2 тысячи рублей. Неплохо, правда? Выгода все равно есть. Но когда курьер приносит товар — уже оплаченный онлайн, то никакого подарка в посылке не оказывается. Тадам!