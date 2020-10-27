Как во время распродаж не отдать деньги мошенникам: 5 советов эксперта

За месяц до Черной пятницы (26 ноября) в рунете массово были зарегистрированы домены с названиями, похожими на бренды популярных компаний. Эксперты полагают, что домены будут использованы для создания фишинговых (мошеннических) сайтов в период распродаж. Совершая на них покупку, человек ничего не получает и прощается с деньгами.

Как опознать фишинговый сайт, Sobesednik.ru узнал у Александра Вураско, руководителя отдела анализа цифровых угроз компании Infosecurity.

– Есть несколько маркеров угрозы, – объясняет Александр Вураско. – Если у какого-то сайта присутствует два или три маркера (и более), то этот сайт однозначно вредоносный.

Слишком низкая цена бывает только в мышеловке

– Если цены на сайте ниже на 30%, чем в среднем по рынку, я бы уже рекомендовал отнестись к этому сайту с осторожностью. Это первый стоп-фактор, – отмечает эксперт.

Дьявол в деталях: ищите реквизиты

Отсутствие информации о юрлице или об индивидуальном предпринимателе тоже должно насторожить. Обычно эти данные размещаются в разделе «О нас» или внизу главной страницы.

– Часто на фишинговых сайтах берутся реквизиты абсолютно сторонней компании, копируются и вставляются на сайт, – рассказывает Вураско. – Случается, что на таких сайтах реквизиты размещены в виде картинки, чтобы поисковая система их не зацепила, не проиндексировала.

Если вы видите реквизиты в виде картинки, с такого сайта сразу нужно уходить.

Если реквизиты есть, то копируем ИНН, вставляем его в любой поисковик, – продолжает эксперт. – Существует масса бесплатных сервисов, которые предоставят информацию о юрлице. На них можно посмотреть, какой у юрлица вид деятельности и сколько оно существует. Часто по ИНН сразу выскакивает компания, которая не имеет никакого отношения к этой области.

Время существования сайта: чем больше, тем лучше

Большая часть фишинговых сайтов существует пару дней или пару недель. Пользователь вполне может пробить в интернете, сколько существует данный сайт.

– Нужно скопировать адрес сайта и открыть публичный Whois-сервис. Их много в интернете и по ним можно узнать, когда было зарегистрировано доменное имя сайта. Если это фишинговый сайт, то оно было зарегистрировано буквально позавчера, – отмечает Александр.

Не платите «здесь и сейчас»

Фишинговые сайты предлагают только дистанционную оплату товара и работают только по предоплате. Никаких гарантий получить заказанный товар или вернуть деньги у покупателя нет.

Торопиться не надо

Чтобы усыпить бдительность жертвы, мошенники ставят человека в условия жесткого дедлайна: торопят, включают на сайте счетчик: «До конца акции осталось 10 минут». Это нужно для того, чтобы потенциальный покупатель польстился на цену, совершил действие — перевел деньги, а потом уже думал о последствиях.