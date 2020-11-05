Росгвардия закупит аппараты ИВЛ в Швейцарии. Они в 2 раза дороже российских

Росгвардия разместила на сайте госзакупок тендер на закупку шести аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Нamilton-T1. Их в Швейцарии производит компания Hamilton Medical, пишет «МБХ Медиа».

Цена такого устройства составляет порядка 3 миллионов рублей, что почти вдвое превышает стоимость российских аппаратов ИВЛ от оборонной корпорации «Ростех», которые стоят 1,86 миллиона. Издание обращает внимание, что швейцарские аппараты ИВЛ уже пытались приобрести НМИЦ имени Алмазова, Минздрав Татарстана и Крымский Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи.

В июле Росгвардия уже интересовалась ценами на американские аппараты ИВЛ.

Аппараты ИВЛ Нamilton-T1 более компактны, чем обычные, их используют при перевозке пациентов. Основным их назначением служит использование военными, указывает производитель.