Договор с Японией стал первым для Британии крупным соглашением после Brexit

Лондон согласовал с Токио режим свободной торговли, что стало первым масштабным торговым соглашением после выхода из ЕС.

Как пишет «Интерфакс», в общих чертах договоренность была выработана в ходе беседы по видеосвязи министра внешней торговли Великобритании Лиз Трасс и главы МИД Японии Мотэги Тосимицу.

«Соединенное Королевство обеспечило себя соглашением о свободной торговле с Японией, которое является первым крупным торговым соглашением Великобритании в качестве независимой страны», – указывается в заявлении министерства внешней торговли Великобритании.

Предполагается, что соглашение увеличит торговлю с Японией на 15,2 млрд фунтов стерлингов ($19,5 млрд) и принесет в британскую экономику почти $2 млрд.