Рязанский сообщил о возможности продления пособий семьям на детей до 16 лет

Российские семьи будут получать дополнительные пособия на детей в возрасте до 16 лет. Об этом сообщил член Совета Федерации Валерий Рязанский в своем интервью для Nation News.

Сенатор отметил, что данное решение вступит в силу после возвращения премьер-министра РФ Михаила Мишустина из поездки по Дальнему Востоку.

«Я думаю, что надо дождаться решения правительства. После возвращения Мишустина из поездки по Дальнему Востоку, наверное, состоится какое-то решение по этому поводу — будут выплаты или нет, или будут какие-то дополнительные шаги по помощи. Это все-таки многомиллиардные затраты», — сказал Рязанский.

Ранее на сайте Change.org была создана петиция с соответствующими требованиями к органам власти, которую подписали более 250 тысяч человек, но Пенсионный фонд сообщал, что каких-либо распоряжений по этому поводу они не получали.

По словам Рязанского, на этот год в бюджет не было заложено ресурсов достаточных для таких выплат. Решения подобного рода требуют соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства. Решающее слово останется за Министерством финансов.