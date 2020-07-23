Эксперт: Для субсидии на оплату ЖКХ нужно собрать "килограммы документов"

Зачастую гражданам, которые имеют право на субсидирование оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) за счет государства, сделать это довольно сложно, так как некоторые нормы противоречат сами себе, а для оформления выплат необходимо собрать огромное количество документов. Об этом «Российской газете» рассказала исполнительный директор НП «ЖКХ "Контроль"» Светлана Разворотнева.

«Например, в Удмуртии отдельным категориям граждан, претендующим на субсидию, необходимо оформить 32 документа. Все их нужно собрать и принести в МФЦ или в соцзащиту», — объясняет она.

Также, по словам Разворотневой, закон о предоставлении субсидий запрещает выдавать их тем, у кого есть долги по оплате ЖКХ или соглашения об их реструктуризации: «Получается замкнутый круг», — объясняет эксперт. При этом она обращает внимание, что отдельные положительные решения по этому вопросу принимаются в отдельных регионах, например, власти Москвы и Волгограда разрешили предоставлять субсидии при наличии долгов, а в некоторых субъектах документы можно подать по Сети.

«На мой взгляд, надо радикально упростить процедуру получения субсидий, чтобы не тратить время и деньги на сбор килограммов документов. А любой человек мог онлайн подать всего одно заявление», — уверена глава компании.