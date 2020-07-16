Дмитрий Потапенко: Чёрный август будет, но в лайтовом варианте

Насколько «чёрным» будет нынешний август? Что для нас, простых людей, означают «клятвы» Минфина в том, что власть не будет трогать накопления граждан? И что стоит за уверениями банковских экспертов о том, что рубль к осени укрепится?

На тему ближайшего будущего Sobesednik.ru расспросил предпринимателя Дмитрия Потапенко.

– По моим расчетам, следующий диапазон курса будет от 77 до 81 рубля за доллар. Но это зависит от того, как наши власти будут «гулять по лабазу». Из-за пандемии и весь мир, и Россия шли-шли, как говорится, и потеряли экономику. И сейчас не очень понятно, что и кому продавать. В этом смысле то, что золото у нас обгоняет по продажам газ, тревожный сигнал. Это означает не реальные деньги, а пририсованные на счете нолики. Центробанк вообще у нас такой «зверь», который может в любую секунду нарисовать любое количество нулей.

Ну а мантрам о том, что государство нас не ограбит, наши люди абсолютно обоснованно не верят. Да ещё на фоне вбросов о деноминации. Наш народ по горькому опыту знает: если пообещали не трогать, сразу запасай соль, сухари и спички.

Я много за последнее время слышал таких обещаний, начиная с фантазий Германа Грефа про курс по 63. Я готов послушать и мужика у пивной, если хоть кто-то внятно объяснит, а с чего это вдруг рубль у нас укрепится?

Нет реальных расчетов, одни только фантастические «если». Допустим, начнётся восстановление. Но оно все равно начнётся от нуля, куда мы все упали, и прирост никак нельзя будет сравнить, скажем, с прошлым годом. Напротив, за первое полугодие этого года количество банкротств выросло на 47% в сравнении с прошлым годом. То есть у людей попросту нет денег, и рассчитывать на то, что экономика выправится, не приходится. А значит, и оснований предполагать, что рубль укрепится, нет.

Насколько я понимаю, наши финансовые органы будут производить масштабную ревизию наших карманов, поскольку они хотят свести нас с вами в домохозяйства. Следующий этап нашей так называемой налоговой реформы — это считать налоги не только с вас лично, а с совокупных заработков ваших, вашего мужа, ваших курей и поросят — всех, кто составляет одно домохозяйство. Надо ли уточнять, что налоги будут выше?

Так что чёрный август будет, но, думаю, в лайтовом, а не жестком варианте.

Я ожидаю волну банкротств корпораций и физических лиц, начиная с конца августа. Закончился адаптивный период, люди вышли из карантина и уже понимают, что работы нет, даже если сохранилось рабочее место. Скрытая безработица у нас, по моим подсчетам, в районе 8 миллионов. Ну а падение реальных доходов давно почувствовал каждый.

История нынешней катастрофы будет ползучей, размазанной с конца августа по февраль следующего года.