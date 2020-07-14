Рост инфляции и 80 рублей за доллар: экономист предупредил об осеннем скачке цен

Инфляция заметно ускорилась, прибавляя по 0,3% в неделю. Это отмечает и Росстат. Чем вызван скачок инфляции и до каких пор она теперь может раскрутиться, Sobesednik.ru спросил у экономиста, директора Института стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева.

– В июле инфляция ускорилась главным образом из-за того, что с 1 июля у нас были проиндексированы тарифы ЖКХ. Это внесло главный вклад. Другой фактор — это отложенный спрос. Апрель у нас был совсем карантинный месяц, май — частично карантинный, в июне-июле люди активно выходят из карантина и реализуют свой отложенный спрос, покупая то, что по объективным причинам не могли приобрести двумя-тремя месяцами ранее. А возросший спрос, как известно, влияет на рост цен.

– Инфляция продолжит раскручиваться? Есть такая угроза?

– У нас такая угроза есть всегда. Вопрос только — на сколько. Сейчас мы увидели июльский всплеск. Следующий, думаю, будет осенью.

Сейчас рубль поддерживается — за счет того, что валюта продается, а также российскую валюту поддерживали к голосованию по поправкам в Конституцию, параду Победы. Сразу после этих событий перестать поддерживать рубль — это как-то совсем было бы некрасиво. Поэтому летом не будет заметного отпускания рубля. А вот осенью — в октябре, ноябре и традиционно — в декабре, это наверняка произойдет.

Рубль подешевле будет выгоден правительству, чтобы дефицит бюджета был не столь значительным, и меньшее количество нефтедолларов можно было бы продать за большее количество рублей — это большой резон властей. Ослабление рубля будет основным триггером роста инфляции осенью.

– В таком случае сколько будет стоить рубль к концу года?

– До 80 рублей за доллар мы можем иметь к концу года. То есть рубль может ослабнуть достаточно ощутимо.

– И быстро вернуться? Или так и остаться на 80+?

– Скорее, всего, и остаться там. Плюс будет действовать и общая экономическая ситуация, которая не очень хорошая. Можно, конечно, говорить слова утешения: что все прошло, пандемия позади, справились. Но на самом деле пандемия очень серьезно сказывается на экономике, и это все еще далеко не закончилось. Плюс угроза новых санкций.

Кроме того, ближе к концу года может выясниться, что спрос на нефть до прежних уровней так и не восстановился. Все это вместе будет действовать на ослабление рубля и рост инфляции.