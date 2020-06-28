Путин предположил, что инфляция достигнет 4%

Президент РФ Владимир Путин прогнозирует, что инфляция в России в течение года достигнет 4% и останется на этом уровне. Сейчас ее уровень держится на отметке 3%.

При этом Путин отметил, что, когда в 1997 году появились первые признаки роста показателей внутреннего валового продукта, инфляция сохранялась на уровне 11%, пишет ТАСС со ссылкой на интервью телеканала «Россия-1».

Путин уверен, что нарощенный за 20 лет в России экономический прогресс позволит стране выйти из пандемического кризиса с минимальными потерями.

Ранее в Центробанке прогнозировали, что по итогам 2020 года инфляция должна составить 3,8-4,8%.