Понесшие убытки из-за COVID-19 аэропорты получат 1,4 млрд субсидий по 40 заявкам

Росавиация одобрила субсидии аэропортам, пострадавшим от падения объемов пассажирских перевозок в условиях пандемии.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение ведомства, за месяц было получено 128 заявок от 89 аэропортов, которые обратились за компенсацией расходов, понесенных во втором квартале текущего года. «На сегодня приняты положительные решения о предоставлении субсидий по 40 заявкам за апрель и май на общую сумму 1,4 млрд рублей. Это составляет 12,9% от общего объема выделенных из федерального бюджета ассигнований», – указывается в пресс-релизе Росавиации. Отмечается, что общая сумма поданных заявок – 3,7 млрд.

Всего на помощь аэропортам выделено 10,9 млрд.