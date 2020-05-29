Россия сложила крылья: число авиапассажиров упало в апреле на 93%

Столичные аэропорты отказались ответить «Собеседнику», насколько сократилось количество авиарейсов Московского авиаузла в результате пандемии и связанных с ней ограничительных мер. Однако Росавиация на днях опубликовала статистику по стране за апрель 2020 года.

Общий пассажирооборот в России в апреле составил всего 6,6% по отношению к апрелю 2019 года. А международные перевозки рухнули до 0,8%. Больше всего пострадало авиасообщение между Россией и странами СНГ: в апреле было совершено в 200 раз меньше рейсов, чем год назад. Грузооборот упал незначительно и составил 87% по сравнению с данными годичной давности.

Опубликована статистика и по заполняемости пассажирских рейсов. Год назад в России лайнеры заполнялись в среднем на 81,5%. На пике нынешней эпидемии почти каждые два кресла из трёх в самолётах были свободны (38,8%).

Что касается количества обслуживаемых вылетов в день, аэропорт «Домодедово» в последние годы принимал около 350 рейсов. Онлайн-табло аэропорта 28 мая 2020 года, например, содержало информацию о 71 рейсе. Таким образом, авиатрафик сократился в пять раз. Аэропорт «Внуково», судя по информации онлайн-табло, принимал 28 мая всего 13 пассажирских рейсов, «Шереметьево» – 55, «Жуковский» – 3.

На онлайн-табло аэропортов и даже на сайтах российских авиакомпаний периодически появляются и международные рейсы. Однако улететь на них россиянам невозможно или возможно в исключительных случаях: границы для рядовых граждан по-прежнему закрыты. Международный трафик составляют в основном «вывозные» рейсы: например, 28 мая в «Домодедово» приземлился борт AirIndia из Дели с пометкой «Без багажа» в графе «Выдача багажа». Два загадочных рейса из Ирака значатся в табло «Шереметьево»: из городов Сулеймания и Басра, выполняют российские авиакомпании Red Wings и UTair. В этот же аэропорт прилетает «вывозной» рейс из Гоа с промежуточной посадкой в Санкт-Петербурге. А в «Жуковский» – борт из армянского Гюмри.

На стоянках аэропортов скопилось немало воздушных судов. В «Шереметьево» «Собеседнику» сообщили, что простой по-прежнему оплачивают авиакомпании.