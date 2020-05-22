В США с начала пандемии стало на 16 миллиардеров больше

Состояние самых богатых людей в США за два эпидемиологически сложных месяца выросло на 434 миллиарда долларов (15%). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Americans for Tax Fairness и Institute for Policy Studies. Для анализа были использованы данные Forbes.

Основатель Amazon Джефф Безос, глава Berkshire Hathaway, сооснователь Oracle Ларри Эллисон, основатель Facebook Марк Цукерберг и основатель Microsoft Билл Гейтс в совокупности прибавили в своем бюджете на 75,5 миллиарда долларов (19%).

Сейчас совокупное состояние самых богатых граждан США исчилсяется 3,382 триллиона долларов.

Всего в США за время пандемии число миллирдеров увеличилось с 614 до 630 человек.