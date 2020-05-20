В Петербурге расследуют хищение 327 млн, выделенных для нацпроекта "Демография"

После прокурорской проверки в Петербурге возбуждено уголовное дело о хищениях при реализации нацпроекта «Демография».

Как сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ, в результате проверок работы СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Красносельского района» было установлено, что выделенные структуре для реализации нацпроекта субсидии в размере более 327 млн были направлены на выплаты ее сотрудникам, в том числе фиктивно трудоустроенным.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

Национальный проект «Демография» рассчитан до 2024 года, его совокупный бюджет составаяет 3,1 трлн рублей.