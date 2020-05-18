В ЦБ объяснили рост инфляции подорожанием лекарств, лимонов и круп

Центробанк прогнозирует инфляцию в 3,8-4,8% по итогам 2020 года. Такой показатель рассчитан, исходя из денежно-кредитной политики, проводимой организацией.

Наиболее существенное влияние на увеличение уровня инфляции оказало подорожание лимонов, круп, средств первой необходимости, а также макарон. При этом скорость увеличения цен в секторе услуг, как отмечают эксперты ЦБ, уменьшилась в связи с вынужденным падением спроса на них. В апреле рост годовой инфляции составил 0,6%, достигнув показателя в 3,1%.

«В ближайшее время, по оценкам Банка России, давление на цены продовольствия будет ослабевать по мере смягчения режима самоизоляции», — говорится в релизе Центробанка.