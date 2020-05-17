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16 мая, суббота

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[09:57]Суточный прирост жертв COVID-19 в Москве стал рекордным: главное к утру 16 мая

15 мая, пятница

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[21:20]Производители перчаток призвали отказаться от их обязательного ношения
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В Подмосковье ради путинских доплат привлекли вице-губернатора и спецкомиссию

Политика - Деньги
17:17, 17 мая 2020

Фото: сайт президента РФ
Фото: сайт президента РФ

Глава Московской области Андрей Воробьев написал на своей странице во «ВКонтакте», что для обеспечения выплат медикам, которые пообещал ранее Владимир Путин, в регионе создадут специальную комиссию.

По его словам, руководить выдачей средств будет лично вице-губернатор Ильдар Габдрахманов, который отвечает за здравоохранение в субъекте Федерации.

«Мы создадим специальную комиссию, в которую также можно будет направить вопросы, связанные с выплатами. Сделать это можно по телефону 8 (495) 990-77-77. Каждое обращение будет контролировать первый вице-губернатор Ильдар Габдрахманов», — пишет Воробьев в соцсети.

Он также пояснил, что для выполнения требований президента главные врачи всех медучреждений будут должны сообщать о размере выплат, а также «быть на связи 24 на 7, чтобы ответить на любые вопросы», в том числе о неполучении средств или их частичном получении. Причем их личные номера будут вывешены в больницах «на видном месте». 

Тема: "Уханьский" коронавирус

Рубрика: Деньги

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