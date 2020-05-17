В Подмосковье ради путинских доплат привлекли вице-губернатора и спецкомиссию

Глава Московской области Андрей Воробьев написал на своей странице во «ВКонтакте», что для обеспечения выплат медикам, которые пообещал ранее Владимир Путин, в регионе создадут специальную комиссию.

По его словам, руководить выдачей средств будет лично вице-губернатор Ильдар Габдрахманов, который отвечает за здравоохранение в субъекте Федерации.

«Мы создадим специальную комиссию, в которую также можно будет направить вопросы, связанные с выплатами. Сделать это можно по телефону 8 (495) 990-77-77. Каждое обращение будет контролировать первый вице-губернатор Ильдар Габдрахманов», — пишет Воробьев в соцсети.

Он также пояснил, что для выполнения требований президента главные врачи всех медучреждений будут должны сообщать о размере выплат, а также «быть на связи 24 на 7, чтобы ответить на любые вопросы», в том числе о неполучении средств или их частичном получении. Причем их личные номера будут вывешены в больницах «на видном месте».