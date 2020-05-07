Ирина Хакамада предсказала революцию в случае заморозки вкладов

65-летняя Ирина Хакамада, отвечая на вопросы подписчиков своего YouTube-канала, рассказала о главных трендах мировой экономики после окончания эпидемии коронавируса. По мнению экономиста, самыми доходными и перспективными станут отрасти фармацевтики и диджитал-бизнес. В топе так же окажутся профессии, которыми можно заниматься на удаленке.

Ирина Муцуовна не сомневается, что Конституцию РФ изменят, хотя сама она против поправок.

– Конституцию не надо менять, – считает Хакамада. – Если она и меняется, то только после долгих-долгих столетий, когда ее реально выполняли.

Высказалась Ирина Хакамада и на тему, волнующую всех россиян, которые держат деньги в банках – о возможной заморозке депозитов.

– Я не думаю, что государство на это пойдет, – призналась Хакамада. – Потому что это нарушение конституционных прав вкладчика, распоряжение его деньгами, уничтожение экономики в целом и самое главное – это уже стимулирование не какой-то оппозиционной митинговой деятельности, а выхода людей на улицу. Тотально, в огромных количествах! Это уже все, это уже революция.

Что касается грядущей вакцинации, о которой многие говорят, Ирина Муцуовна склоняется к тому, что жить с ней будет проще.

– Если нас поставят перед выбором – или вакцинация, или 5 лет изоляции, то я выбираю вакцинацию. Если вакцина эффективна и проверена, то фиг с ним.

Не пугает Хакамаду и дистанционное обучение. Она не видит ничего плохого в занятиях онлайн. Ее дочь Маша, например, в таком форме берет уроки гончарного мастерства, учит английский язык, занимается танцами, спортом и театром.