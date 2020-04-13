Книжный рынок в РФ может сократиться вдвое из-за карантинных мер

Более 500 представителей книжной индустрии обратились к правительству с просьбой помочь рынку пережить текущий кризис. Среди подписантов такие популярные авторы, как Дарья Донцова, Виктор Пелевин, Захар Прилепин и Дина Рубина, пишут «Ведомости», ознакомившиеся с письмом.

Представители индустрии просят признать книги товаром первой необходимости или включить книжные магазины в список отраслей, пострадавших от коронавирусной пандемии. Первое позволит магазинам продолжить работу, а второе даст право на беспроцентное кредитование, льготы по налогам и другие меры поддержки.

Гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев предполагает, что в лучшем случае книжный рынок сократится вдвое на фоне нынешнего кризиса. Закрытие магазинов повлияет на всю книжную индустрию.

В «Читай-городе» отметили, что онлайн-торговля в их сети приносит лишь 10% от дохода. Это не покрывает расходы.