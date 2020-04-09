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Можно ли не платить за услуги ЖКХ в 2020 году после отмены пени?

Политика - Деньги
11:40, 09 апреля 2020

Global Look Press
Global Look Press

На днях правительство запретило начислять пени на неоплаченные счета за квартплату. Эта мера будет действовать весь 2020 год. Должникам запрещено отключать свет, воду и прочие ЖКУ, за которые они не в силах заплатить из-за потери работы, снижения доходов и других последствий пандемии коронавируса и экономического кризиса.

Подробнее на эту тему мы поговорили со Светланой Разворотневой, исполнительным директором НП «ЖКХ контроль».

– Многие решили, что можно вообще не платить, раз пени отменили. Это так?

– Конечно, нет. Платить обязательно нужно. Хотя с другой стороны, многие люди, особенно граждане пожилого возраста, находящиеся на карантине, не могут физически оплатить платежки. Они привыкли платить через кассу, онлайн совершать оплату попросту не умеют. Сейчас, слава Богу, людей освободили от пени, ведь многим действительно нечем платить, а это хоть какое-то послабление.

Ко всему прочему, мы недавно на общественном совете Минстроя обсуждали антикризисный план правительства. Мы предложили, помимо отмены пени, обратить внимание на выдачу субсидий. Субсидии – это адресная помощь людям. По закону субсидии выплачиваются в том случае, если у человека нет задолженности по ЖКХ, мы предложили этот пункт не учитывать. Эта мера была бы более правильной и адресной. Если говорить про пени, то нет сомнений, многие воспримут это послабление как отказ от платежей. Речь не только о людях, имеющих на данный момент проблемы с доходами, но и о той категории, которая вообще не любят платить.

В России две категории неплательщиков – это состоятельные люди, близкие к органам власти, а также деклассированные элементы (алкоголики, тунеядцы). С представителями первой категории срабатывало такое наказание, как ограничение выезда за границу. Сейчас и так выехать никуда не получится. Неплатежи возрастут. Но хочу сказать, что более 90 процентов людей все-таки дисциплинированные и аккуратно оплачивают счета.

– Сейчас пени не начисляются. А если человек весь 2020 год не будет платить, то в 2021-м пени начислят на весь его долг? Сколько же придется платить такому должнику?

– Зависит от долга. Дело может не ограничиться одним пени. Вполне возможен и суд. Компании ведут претензионную работу, хоть сейчас и не так много мер воздействия на должников.

Теги: #Тарифы и цены #"Уханьский" коронавирус

Рубрика: Деньги

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