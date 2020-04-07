"Альфа-банк" и другие банки отказывают в кредитах пострадавшим от карантина

В пресс-службе «Альфа-банка» пояснили, что намерены «защитить клиентов от чрезмерных кредитных рисков». В связи с этим со 2 апреля компания перестала выдавать кредиты россиянам, испытывающим финансовые сложности в связи с пандемией коронавируса. В банке отмечают, что при неплатежеспособности клиента «пострадают обе стороны сделки».

Дискриминации конкретных категорий заемщиков здесь не усматривается, считает партнер юридического бюро А2 Михаил Александро: «Это коммерческая организация — она имеет право кредитовать того, кого хочет».

По данным «Ведомостей», в сторону ужесточения скорректируют свою кредитную политику и другие банки: «Открытие», «Ренессанс кредит», «Ак Барс», МТС банк и Абсолют банк.

Ранее в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый зампред Совета директоров «Альфа-банка» Олег Сысуев пояснял, что банк при выдаче средств будет отдавать приоритет в пользу своих клиентов, с которым компания работала ранее и которых «знает достаточно хорошо». Он также подчеркнул, что программа правительства, по поддержке бизнеса путем выделения 150 млрд рублей на беспроцентные зарплатные кредиты пострадавшим компаниям все же накладывает определенные риски и на банковский сектор: «Безусловно, мы будем очень серьезно оценивать риски при кредитовании в данном случае», — уточнял он.