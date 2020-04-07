"Альфа-Банк" опроверг данные об отказе в кредитах пострадавшим от карантина

Пресс-служба «Альфа-Банка» отрицает информацию СМИ о прекращении выдачи кредитов, в том числе ипотечных, людям, которые пострадали от режима самоизоляции, спровоцированного коронавирусом.

«Эта информация не соответствует действительности. Альфа-Банк использует современные и умные методики для оценки кредитоспособности каждого клиента, они учитывают сотни факторов», — говорится в сообщении организации. Там также отмечают, что это делает «невозможной» систему, при которой какую-то категорию граждан полностью ограничат в кредитовании из-за принадлежности к той или иной отрасли.

Банк также обращает внимание, что одобряемость ипотечных займов у них сократилась «на текущий момент» лишь на 7%. Они объясняют это «неопределенностью», возникшей в связи с пандемией.

Отметим, что инвестиционная компания А1, входящая в консорциум «Альфа-групп» ранее объявила о пожертвовании миллиарда рублей на поддержку нуждающихся в этом людей в соответсвии с рекомендациями оперативного штаба при правительстве РФ. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил первый зампред Совета директоров «Альфа-Банка» Олег Сысуев.