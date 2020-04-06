Посетители рынков жалуются на подорожание имбиря и чеснока

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получает сообщения о росте цен на такие продукты, как имбирь, лимоны и чеснок.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника управления контроля агропромышленного комплекса ФАС Анну Мирочиненко.

«В основном, эти жалобы касаются цен на данные товары, которые устанавливаются в небольших магазинах или на рынках», – пояснила Мирочиненко.

По ее словам, повышение цен связано с ограничениями, введенными странами-импортерами на фоне пандемии COVID-19, а также резким повышением спроса на эти продукты. «После нормализации ситуации с импортными поставками цены также пойдут вниз», — заверила преставитель ФАС.