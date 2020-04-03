100 тысяч в месяц: курьеры Яндекс.Еды хвастаются рекордным заработком в кризис

В интернете ходит много шуток о том, что желтая форма – лучший пропуск по закрытому городу. Но теперь и его не так-то просто получить. Новые курьеры после окончания обучения не могут приступить к работе.

Раньше их вызывали на оформление документов с помощью электронной очереди, но 2 апреля центральный офис компании на Огородной улице закрыт на карантин.

Учет живой очереди приходится ввести на бумаге с регулярными перекличками. Соискателям приходится ждать оформления по несколько часов, многие разворачиваются и уходят домой.

Зато те, кто ранее успел получить желтую форму с термосумкой, работают по выгодным тарифам. После введения карантина курьеры Яндекса смогли брать двойные заказы и работать по свободным слотам (временным отрезкам, которые курьер теперь выбирает для себя сам).

По словам одного из сотрудников, зарабатывать теперь можно до 3 500 рублей в день. Если вкалывать без выходных, месячный доход – на уровне у топ-менеджера! До карантина максимум дневной выручки был в районе 2 500 рублей день.

Сотрудников службы доставки еды действительно не будут останавливать на улицах даже при ужесточении ситуации в Москве. Курьеров защищает пункт 3.2.1. указа Сергея Собянина от 29 марта, который разрешает работать всем кафе, столовым, буфетам, барам и закусочным в режиме доставки.

По словам сотрудников Яндекс.Еды, в качестве пропуска работает даже смс-уведомление о приглашении на оформление документов потенциального курьера.

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