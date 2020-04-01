Британские банки под давлением Банка Англии откажутся от выплаты дивидендов

Ведущие банки Великобритании откажутся от выплаты дивидендов за 2019 год в связи с кризисом, вызванным распространением коронавируса. Такое решение приняли Lloyds, RSB, Barclays, Santander и Standard Chartered. HSBC откажется от выплат акционерам за четвертый квартал.

Также компании прекратят выкуп своих акций и оплату промежуточных дивидендов.

«Это сложные решения, особенно учитывая их непосредственное влияние на акционеров. Банк имеет сильную капитальную базу, но мы считаем правильным и предусмотрительным для многих компаний и людей, которых мы поддерживаем, сделать эти шаги сейчас и гарантировать, что Barclays сможет сделать все возможное», — заявил глава банка Barclays Найджел Хиггинс [цитата по «Интерфакс»].

Накануне английский Центробанк (PRA) направил в крупнейшие банки письмо в котором призвал к этим мерам. Также там советовали перестать на время платить бонусы топ-менеджерам банков, подчеркнув, что может принудить к этому законодательно, «используя свои надзорные полномочия» в случае отказа.

При этом отмечается, что Европейский ЦБ также попросил банки заморозить выплату дивидендов и скупку своих акций до 1 октября.