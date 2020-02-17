В Счетной палате не могут объяснить экономический смысл покупки Сбербанка

Представитель Счетной палаты Алексей Саватюгин призвал федеральные власти объяснить сделку между правительством и Банком России о покупке Сбербанка, отметив, что контрольное ведомство проверит её.

Он пояснил, что процедура передачи банка пока не опубликована и представление о ней имеют только те лица, которые об этом «договаривались».

Основываясь на доступных ведомству данных, аудитор предположил, что сделка может стать самым крупным расходованием средств Фонда национального благосостояния, контроль за которым осуществляет Счетная палата, объяснил он РИА Новости.

«Дальше вопрос: что с полученной суммой будет делать Банк России. Он направит на что? — рассуждает Саватюгин. — Он может направить полученную от этой сделки прибыль обратно в бюджет тогда придется объяснять, в чем был экономический смысл этой процедуры».

Эксперт подчеркивает, что вся собственность Центробанка в любом случае принадлежит России: «То есть мы берем одну федеральную собственность — Банка России, платим из другой федеральной собственности Фонда национального благосостояния Банку России крупную сумму, потом она в основной части возвращается в федеральный бюджет», — подытоживает он свое видение схемы передачи Сбербанка.

«Те, кто эту схему придумал, наверняка знают ответы на все вопросы, которые будут задавать инвесторы, простые граждане и журналисты. Пусть они и объяснят экономический смысл этой сделки», — заявил Саватюгин.