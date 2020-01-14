Бюро кредитных историй сообщает о снижении числа одобренных кредитов

Национальное бюро кредитных историй сообщило о снижении числа одобренных банком кредитов в 2019 году до 36,9% против 41% в 2018 году, передает РБК.

Данным Объединенного кредитного бюро также подтверждают падение: в 2019 году они зафиксировали около 30–31% положительных решений банков о кредитах, в то время как в 2018-м — на 17% больше. Гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин при этом полагает, что минимум 2015 года в этом отношении ещё не достигнут, однако банки действительно уменьшили долю одобренных ипотечных кредитов, ссуд наличными и автокредитов.

Среди основных причин такой динамики эксперты выделяют политику Центробанка по ужесточению кредитной политики, в частности введение с октября 2019 года показателя долговой нагрузки (ПДН), а также рост закредитованности населения, который ограничивает предложение банков вне зависимости от действий регулятора. С такой оценкой соглашаются и в НБКИ.

«Предупреждения регулятора о рисках перегрева на рынке потребительского кредитования достигли не только ушей, но и сознания банкиров», — считает старший кредитный эксперт Moody’s Ольга Ульянова. При этом по мнению вице-президента банка «Ренессанс Кредит» Григория Шабашкевича, а также директора департамента розничных рисков Промсвязьбанка Евгения Иванова и первого зампреда правления Совкомбанка Сергея Хотимского, меры ЦБ в этой тенденции не сыграли значительной роли: «На снижение одобрения повлияло само постепенное увеличение кредитной нагрузки потенциальных заемщиков», — уверяет Хотимский.

Как сообщал ранее Sobesednik.ru, по данным НБКИ количество выдаваемых потребительских кредитов начало падать именно с октября (после введения ПДН) и продолжилось в ноябре.