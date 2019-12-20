ЦБ вынуждает банки реже давать потребкредиты, что избежать появления "пузыря"

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), число предоставленных в ноябре потребительских кредитов снизилось на 11,25%, при этом выдача кредитных карт сократилась почти на 20%, сообщает «КоммерсантЪ».

Количество выдаваемых кредитов падает уже второй месяц, в октябре оно составило 1,47%, однако, как следует из статистики FrankRG за последние два года, в этот период ранее наблюдался рост кредитования на 6–12%.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков полагает, что такая динамика напрямую связана с введением Центробанком показателя предельной долговой нагрузки (ПНД), которые действует с 1 октября для охлаждения рынка кредитования, влияя на коэффициенты риска при расчете достаточности капитала банка. «Сейчас банки все больше перестраховываются и кредитуют только тех граждан, чья долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг находятся на приемлемом уровне», — поясняет Волков.

С такой позицией соглашаются и в пресс-службе ВТБ, где подтвердили тенденцию к уменьшению числа выдаваемых кредитов в самом банке, отмечая, что она «характерна для рынка в целом в связи с мерами, которые принимает регулятор для охлаждения долговой нагрузки населения». «Темп прироста рынка кредитования в России, как отмечалось ранее, в следующем году сократится примерно в два раза», — прогнозирует банк.

Гендиректор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин считает, что «население и так критически закредитовано, а факторов для ускорения потребления нет», а главный стратег ИК «Универ Капитал» Дмитрий Александров предупреждает, что клиентам будет сложнее получить кредит из-за политики Банка России, который, по его оценке, пытается избежать появления «пузыря» потребкредитов.