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Всемирный банк оценил богатство россиян в 25% от богатства жителей стран ОЭСР

Политика - Деньги
11:46, 05 декабря 2019

Экономическое исследование Всемирного банка, подготовка отчета по которому проводилась в течение двух лет (отдельная глава в отчете посвящена теме «Насколько богата Россия»), показало, что подушевой объем совокупного богатства россиян составляет 25% от аналогичного показателя среднего жителя стран Организации экономического развития (ОЭСР), куда входит 36 развитых государств, а человеческий капитал на душу населения — лишь 20%, передает «КоммерсантЪ» со ссылкой на отчет.

Как отмечает главный экономист банка по России Апурва Санги, концепция богатства не совпадает с концепциями ВВП или дохода. «Если провести сравнение с персональными доходами, то доход — это ваша зарплата, а богатство — все активы, которыми вы обладаете», — поясняет он.

При этом совокупный показатель богатства России в 2000–2017 гг. вырос на 73% с 753 триллионов до 1306 триллионов рублей, а на душу населения он вырос на 76% — до 8,9 миллионов рублей.

Отмечается, что человеческий капитал, под которым понимается прогнозируемая величина заработка человека на протяжении всей его жизни, в России занимает 46% против 70% в странах ОЭСР, 33% приходится на производственный капитал, 20% на природные ресурсы и лишь 1% на зарубежные активы и обязательства стран.

Уровень «отдачи от богатства» в РФ установился на 7% за указанный период, как у развитых государств, но отставая от развивающихся стран, где он колеблется от 8% до 10%. Исследователи отмечают, что рост благосостояния в России сдерживается за счет застоя в росте человеческого капитала и из-за уменьшения нефтегазовых богатств.

В докладе говорится, что если в 2001–2008 гг. медианный доход увеличивался на 9%, то в 2009–2010 годах его рост сократился до 4,5%, в с 2010 по 2015 годы упал до 1,6%. За все 17 лет средний рост человеческого капитала составил 1,8%, и чтобы достичь результатов развитых стран, России нужно 100 лет.

Чтобы исправить ситуацию, Всемирный банк советует России развивать человеческий капитал, вкладываясь в образование и здравоохранение, а также принять антимонопольные меры против финансовых картелей. Кроме того, отмечается необходимость защищать возобновляемые ресурсы, в том числе лес, и совершенствовать налоговую систему для улучшения ситуации с неравномерным распределением доходов.

Ранее Герман Греф в ходе своего выступления перед акционерами Сбербанка заявил, что считает необходимым введение прогрессивной шкалы налогообложения с большими налогами для богатых, однако отметил, что для этого нужно установить допустимые «границы» налогов, которые не отпугнут бизнес.

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