Мужчины для "достойной старости" требуют более высокую пенсию, чем женщины

Аналитики портала Superjob узнали средний размер пенсии, который, по мнению россиян, может обеспечить достойную старость.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз сервиса по трудоустройству. Согласно результатам опроса, который проводился среди 1,6 тысячи жителей Росии старше 18 лет, средний размер пенсии, который может обеспечить достойный уровень жизни в старости, составляет 40 тысяч рублей.

Мужчины рассчитывают на более солидную пенсию в размере 42,1 тысячи рублей против 37,5 тысячи у женщин. При этом молодые люди до 24 лет убеждены, что можно довольствоваться пенсией в 32,6 тысячи рублей, а россияне старше 45 лет называют сумму в 43 тысячи.

Всемирный банк оценивает зарплаты мужчин в России как на 27% бо́льшие, нежели зарплаты женщин, при этом по проведенному весной опросу ВЦИОМ 31% россиян отмечают неравенство в заработных платах в зависимости от пола.

По данным ПФР, средний размер пенсии составляет в 2019 году 15,4 тысячи рублей.

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