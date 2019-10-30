Гендерное равноправие не соблюдается при приеме на низовые рабочие места

Совместное исследование компании HeadHunter и ассоциации «Равные права и равные возможности» показало, что пол работника учитывается работодателем зачастую только при трудоустройстве на низкооплачиваемые позиции.

С потребностью искать работников определенного пола реже сталкиваются крупные компании, где работает более 500 человек, а также российские подразделения зарубежных фирм и компании с офисом за границей, передает газета «КоммерсантЪ».

Если 30% фирм говорят, что постоянно ищут работников конкретного пола, то лишь 14% утверждают, что не делают так никогда. При этом чаще всего в таких случаях речь идет именно о неквалифицированной рабочей силе с низким уровнем оплаты труда. На позиции менеджера и специалиста этот показатель уже равен 9% к 9% соответственно, с линейными руководителями — 7% к 31%, а о подборе только мужчин или только женщин на должности топ-менеджеров заявляют лишь 12%, а 44% не готовы делать такое утверждение.

Если же работодатель учитывает гендерную принадлежность при найме, то в 75% крупных компаний это объясняют желанием руководства, в средних и малых компаниях 77% и 63% соответственно считают пол важным требованием для служебных обязанностей.

Как отмечает издание, Всемирный банк оценивает зарплаты мужчин в России как на 27% бо́льшие, нежели зарплаты женщин, при этом по проведенному весной опросу ВЦИОМ 31% россиян отмечают неравенство в заработных платах в зависимости от пола.